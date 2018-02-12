По факту нападения на супружескую пару в Кобрине возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. В Кобрине неизвестный с ножом напал на супружескую пару, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С ранениями 31-летняя местная жительница и ее 39-летний муж доставлены в больницу.



Дмитрий Иванюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области:

По данным следствия 11 февраля 2018 года примерно в 20 часов 30 минут неустановленное лицо, находясь в городе Кобрине, нанесло множественные ножевые ранения 31-летней жительнице города Кобрина и ее супругу. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности мужчины, совершившего указанные преступления.