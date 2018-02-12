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По факту нападения на супружескую пару в Кобрине возбуждено уголовное дело

12 февраля 2018 14:43
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Новости Беларуси. В Кобрине неизвестный с ножом напал на супружескую пару, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С ранениями 31-летняя местная жительница и ее 39-летний муж доставлены в больницу.

Спасти женщину не удалось.

Мужчина находится в реанимации.

По факту нападения на супружескую пару в Кобрине возбуждено уголовное дело-1


Дмитрий Иванюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области:
По данным следствия 11 февраля 2018 года примерно в 20 часов 30 минут неустановленное лицо, находясь в городе Кобрине, нанесло множественные ножевые ранения 31-летней жительнице города Кобрина и ее супругу. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности мужчины, совершившего указанные преступления.

Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия продолжают работать следователи.

По факту нападения на супружескую пару в Кобрине возбуждено уголовное дело-4

# происшествия # Фотофакт # Убийство # Дмитрий Иванюк

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