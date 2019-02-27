СК завершил проверку по факту смерти 2-месячного ребёнка после плановой вакцинации

Новости Беларуси. Завершена проверка по факту смерти 2-месячного младенца в Ганцевичском районе после плановой вакцинации.

По информации Следственного комитета, ход проверки был на личном контроле Председателя СК Ивана Носкевича.

Установлено, что ребенок проходил плановые осмотры до трагедии. У младенца не проявлялись никакие болезненные состояния, отклонения развития, а также аллергические реакции.

По информации из медицинских документов, а также по результатам врачебного осмотра возможности предвидеть развитие аллергической реакции перед введением вакцин не имелось. Патологический процесс развивался скоротечно и непредсказуемо.

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Специальная комиссия Министерства здравоохранения установила ряд нарушений ведомственных нормативных актов в части ведения сотрудниками медицинской документации, а также соблюдения процедур информирования родителей о возможных побочных эффектах после введения вакцины. К данным сотрудникам применены меры дисциплинарного взыскания.

Эти недостатки не состоят в причинной связи со смертью ребенка. Нарушений, связанных с тактикой и техникой введения вакцин, также не установлено.

Вакцины «Имовакс Полио» и «Эупента», которые вводились ребенку, на момент вакцинации были разрешены к применению Минздравом.

Согласно заключению экспертов, причиной смерти младенца стал анафилактический шок на адекватно назначенные и правильно введенные вакцины. По информации следствия, в действиях должностных лиц и сотрудников медучреждений отсутствовал состав преступлений, предусмотренных статьями «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником» и «Служебная халатность».

Также было проведено всестороннее изучение обстоятельств закупки медицинского препарата «Эупента» и качества вакцины.

Были установлены нарушения процедуры закупки, связанные с несовершенством законодательства и продиктованные объективной необходимостью приобретения большого количества вакцины в кратчайшие сроки. При этом причинной связи между действиями органов и учреждений здравоохранения по проверке, сертификации, испытаниям и введению в эксплуатацию вакцин «Имовакс Полио» и «Эупента» с наступлением смерти ребенка не установлено. Нарушений условий хранения, получения, отпуска и введения лекарственных средств не выявлено.

Следователи изучили документацию, которая подтверждает качество вакцины «Эупента». Среди документов был сертификат заводского анализа препарата из Южной Кореи и сертификат, выданный для страны-импортера.

Сейчас иммунизация вакциной «Эупента» в Беларуси продолжается. С января по август минувшего года сделано около 100 тысяч прививок «Эупенты» и лишь в двух случаях зарегистрированы побочные реакции. Количество такх реакций после введения вакцины, которая использовалась ранее, в среднем было в разы большим.

По результатам проверки СК готовится представить в адрес Минздрава предложения об инициировании внесения изменений в законодательство в части, касающейся закупки медицинских препаратов.