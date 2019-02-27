В Гродно три 8-летние девочки не вернулись домой после школы
Новости Беларуси. В Гродно искали не вернувшихся из школы 8-летних девочек.
По информации УВД Гродненского облисполкома, три ученицы СШ №39 должны были вернуться после занятий около 15:00. Две девочки – сестры – учатся во втором классе, а еще одна девочка – в третьем.
Домой подруги не пришли и в 22:00. Родители обратились с заявлением к правоохраниетлям.
Фото: УВД Гродненского облисполкома
На место сразу же выбыли руководство и сотрудники Октябрьского РОВД Гродно, УВД Гродненского облисполкома, следственно-оперативная группа, сотрудники департамента охраны. Для поиска детей применялась служебная собака.
Проверялись подъезды домов, лесные массивы, опрашивались жильцы микрорайона. К поискам подключились граждане и председатели ЖСПК. Они также обходили подъезды и рассылали информацию о поиске девочек в группах в соцсетях.
Также в микрорайон приехали около 50 автомобилей такси, которые объезжали поле и лесной массив.
В 4 часа утра девочек нашли в подъезде дома. Дети в порядке.
Фото: УВД Гродненского облисполкома
Установлено, что родители не обратились к правоохранителям раньше, потому что школьницы нередко играли на улице до вечера.
В день поисков девочки решили погулять по лесному массиву, сходили на озеро и обходили подъезды домов микрорайона. Одна из школьниц оставила свой рюкзак в лесу, а вторая – в подъезде.
Подруги решили переночевать в подъезде, потому что не хотели возвращаться домой без вещей.
По факту случившегося будет проведена проверка.
Правоохранители поблагодарили всех, кто не остался равнодушным и помогал в поисках.
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