В Гродно три 8-летние девочки не вернулись домой после школы

Новости Беларуси. В Гродно искали не вернувшихся из школы 8-летних девочек. По информации УВД Гродненского облисполкома, три ученицы СШ №39 должны были вернуться после занятий около 15:00. Две девочки – сестры – учатся во втором классе, а еще одна девочка – в третьем. Домой подруги не пришли и в 22:00. Родители обратились с заявлением к правоохраниетлям.

Фото: УВД Гродненского облисполкома

На место сразу же выбыли руководство и сотрудники Октябрьского РОВД Гродно, УВД Гродненского облисполкома, следственно-оперативная группа, сотрудники департамента охраны. Для поиска детей применялась служебная собака. Проверялись подъезды домов, лесные массивы, опрашивались жильцы микрорайона. К поискам подключились граждане и председатели ЖСПК. Они также обходили подъезды и рассылали информацию о поиске девочек в группах в соцсетях. Также в микрорайон приехали около 50 автомобилей такси, которые объезжали поле и лесной массив. В 4 часа утра девочек нашли в подъезде дома. Дети в порядке.

Фото: УВД Гродненского облисполкома