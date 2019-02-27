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В Каменецком районе Ford насмерть сбил пешехода

27 февраля 2019 08:22
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Новости Беларуси. Легковушка насмерть сбила пешехода в Кобринском районе.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла вечером 26 февраля.

Водитель автомобиля Ford ехал по направлению из Минска к Бресту. Опережая транспортное средство, которое ехало впереди, водитель перестроился в крайнюю левую полосу. Был совершен наезд на пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении.

Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами. В результате аварии пострадавший скончался на месте происшествия.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

На минувших выходных в Лельчицком районе мотоциклист сбил пешехода и скрылся (читать далее).

# Авария в Брестской области # происшествия

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