В Каменецком районе Ford насмерть сбил пешехода

Новости Беларуси. Легковушка насмерть сбила пешехода в Кобринском районе.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла вечером 26 февраля.

Водитель автомобиля Ford ехал по направлению из Минска к Бресту. Опережая транспортное средство, которое ехало впереди, водитель перестроился в крайнюю левую полосу. Был совершен наезд на пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении.

Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами. В результате аварии пострадавший скончался на месте происшествия.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.