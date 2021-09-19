«Папа, мама не дышит». Подробности происшествия с семьёй из Ирака на белорусско-польской границе

Новости Беларуси. И, похоже, новая жертва миграционного кризиса и европейского гостеприимства. Труп женщины обнаружен на белорусско-польской границе. По предварительной информации, ее с группой других мигрантов вытеснили с польской стороны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Галина Буро знает подробности.

Сосновый лес в районе Августовского канала и деревни Лесное. Здесь заканчиваются последние метры белорусской земли и начинается территория Польши. 19 сентября в первой половине дня в этом месте перед пограничным нарядом в метре от линии границы предстала страшная находка. По жуткому стечению обстоятельств – рядом озеро Мертвое. На белорусско-польской границе обнаружено тело женщины. Комментарий Госпогранкомитета (здесь подробности).

Рядом с телом женщины находились муж, ее сестра со своей дочкой и двое детей погибшей: восьмилетняя девочка и девятилетний мальчик. В двух шагах – следы бесчеловечности.

Галина Буро, корреспондент:

Там, где песок, – это польская территория. Где начинается мох – это уже белорусская территория. И на песке явно видны свежие следы заметания – это польские пограничники пытались скрыть следы волочения.

Муж погибшей женщины не может прийти в себя, за несколько минут до интервью у него случился нервный срыв. Но все же, взяв себя в руки, он рассказал, что жене было 39 лет. Они с детьми бежали из Ирака в поисках места для лучшей жизни. Думали найти его в Евросоюзе. А в итоге нашли лишь смерть.

Направлялись в Германию. И уже смогли дойти до ближайшей польской деревни. Жена и дети устали, пытались согреться у костра, высушить обувь и одежду, хотели пить. Муж попросил у польского жителя воды. Но тот сообщил о мигрантах стражам границы. К семье тут же приехали польские пограничники, и, не дав им обуться и одеться, стали гнать к белорусской границе с криками «Гоу! Беларусь!». Муж погибшей на белорусско-польской границе женщине: один солдат надел перчатки и ее очень сильно толкнул (подробнее здесь).