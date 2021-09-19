На белорусско-польской границе обнаружено тело женщины. Комментарий Госпогранкомитета

Новости Беларуси. Новая жертва миграционного кризиса и европейского гостеприимства. Тело женщины обнаружено на белорусско-польской границе. По предварительной информации, ее с группой других мигрантов вытеснили с польской стороны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета:

На место прибыла следственно-оперативная группа для проведения необходимых мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента. В целях обеспечения прозрачности расследования и доступности информации, в том числе для международных организаций, Госпогранкомитет уведомил и пригласил на место происшествия представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси и Международной организации по миграции.