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На белорусско-польской границе обнаружено тело женщины. Комментарий Госпогранкомитета

19 сентября 2021 18:21
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Новости Беларуси. Новая жертва миграционного кризиса и европейского гостеприимства. Тело женщины обнаружено на белорусско-польской границе. По предварительной информации, ее с группой других мигрантов вытеснили с польской стороны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На белорусско-польской границе обнаружено тело женщины. Комментарий Госпогранкомитета-1

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета:
На место прибыла следственно-оперативная группа для проведения необходимых мероприятий по выяснению всех обстоятельств инцидента. В целях обеспечения прозрачности расследования и доступности информации, в том числе для международных организаций, Госпогранкомитет уведомил и пригласил на место происшествия представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси и Международной организации по миграции.

# Беженцы # происшествия # Антон Бычковский # Фотофакт

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