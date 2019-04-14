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В Минске солдат-срочник получил травму при падении с высоты

14 апреля 2019 12:39
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Новости Беларуси. В Минске 13 апреля солдат-срочник получил травмы в результате падения.  

Как сообщает Минобороны, примерно в половине десятого утра лежавший на газоне военнослужащий срочной военной службы 120 отдельной механизированной бригады был обнаружен сослуживцами.  

Пострадавшему была незамедлительна оказана медпомощь, после чего парень был госпитализирован. Сейчас молодой человек находится под наблюдением врачей.  

Минобороны совместно со Следственным комитетом выясняют причины инцидента.  

Весной 2019 года солдат из Печей самовольно покинул место службы. 

Военнослужащий был задержан представителями Борисовской военной комендатуры – подробнее здесь.  

# Армия Беларуси # происшествия

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