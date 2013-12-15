Автобус протаранил жилой дом в Польше. Пострадали 7 человек

Новости Польши. Пассажирский автобус, следовавший из Белостока в Кошалин, врезался в жилой дом. Пострадали семь человек, среди них – жители дома, оба водители и пассажиры автобуса.

Причины происшествия ещё предстоит выяснить. Из-за угрозы обвала здания жители дома эвакуированы.

Представитель полиции Кошалина:

По неизвестной причине автобус, следовавший из Белостока в Кошалин, съехал с дороги и врезался в здание. Ранения получили семья из трёх человек, проживающая в доме, двое водителей автобуса и два пассажира.

Напомним, месяц назад в элитном районе Сеула частный вертолёт врезался в многоэтажный дом. Инцидент произошел в районе, где живут в основном состоятельные горожане. Погибли два человека (смотрите видео).