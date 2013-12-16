Убиты волки, державшие в страхе жителей деревень в Брагинском районе

Новости Беларуси. Матерый 60-килограммовый волк-одиночка, который нападал на мелких собак и домашний скот в Брагинском районе Гомельской области (деревня Красное), застрелен, убиты еще 2 серых хищника, стало известно 16 декабря. Головной мозг животных будет ветеринарами отправлен на экспертизу на предмет бешенства. Сейчас у волков так называемый голодный период: выпал снег, и голодные волки расширили зону поиска пищи.

Как сообщал телеканал СТВ ранее, фактически в осадном положении оказались жители нескольких сел Гомельской области. Людей терроризируют волки. В деревне Красное за это время хищники загрызли десятки домашних животных. Волки разгуливают по деревне, а люди боятся выйти из дому. Сейчас вся надежда напуганных людей на то, что опасных хищников все-таки выследят и ликвидируют.

Площадь у магазина – одно из самых людных мест в Красном, однако и здесь сегодня пустынно. Люди выходят из тому только в случае крайней необходимости. Вот уже третьи сутки здесь царит страх.

Все началось в воскресенье. Тогда сразу несколько сельчан лишились своих собак. От них остались лишь окровавленные ошейники.

Топику повезло. Его хозяйка не из робкого десятка. Сегодня Наталья Ивановна не без ужаса рассказывает о своей схватке с волком: она буквально вырвала своего пса из пасти хищника.

Наталья Ивановна:

Смотрю: стоит задом, большой такой, серый. Я сначала думала, что собака. И Топик мой в крови лежит. Я начала хлопать, он повернулся и я увидела, что это не собака, а волк. Он смотрел на меня. Я схватила вилы, начала хлопать, волк развернулся и отбежал на огород.

После этого случая собака закрыта под замком в сарае, как и большинство оставшихся в живых деревенских псов. Только вот запоры, как оказалось, для этого волка – не преграда. Пробираясь к очередной жертве, хищник разорил все хозяйство Владимира Гришаненко. Вернувшись с ночной смены, мужчина был потрясен увиденным.

Владимир Гришаненко:

Собака внутри находилась. Волк расшатывал тут, пока не открылось полностью. Видимо, тут и давил, вот кровь, собака лежит, курицы.

В момент кровавой расправы жена Владимира Наталья была дома с детьми. Чудом, беззащитные, они не встретились во дворе с убийцей.

Наталья Гришаненко:

На работе только и разговоры о волке. Это первая тема у нас. В магазине новостями делимся. Страшно.

Следы кровавой расправы обнаружили и работники местной фермы. Здесь набеги волков – не редкость. Не каждый год, но случается. Однако нападение в ночь на понедельник было из особенных: не досчитались сразу пятерых телят.

Анна Шамело, заведующая молочно-товарной фермой ОАО «Комаринский»:

Пришли утром и увидели, что натоптано, кровь на снегу. Одного теленка вообще недосчитались, а двое были загрызены насмерть, двое еще жили.

Вооруженный палкой сторож помешать хищникам не мог даже теоретически. По версии специалистов, на ферме хозяйничали не менее трех хищников. И среди них не было того, кто убивает деревенских собак по соседству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Федор Бобренок, председатель Брагинской районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов:

В деревне Красное след одного волка. Что касается фермы, то там были три следа, другие волки были.

С первого дня нападений на месте работают специалисты. Милиция, охотники, сотрудники Полесского радиационного заповедника – сегодня в деревне полтора десятка вооруженных мужчин. Однако зверь пока хитрее человека.

Ветеринарные службы, перестраховываясь, отправляют всех, кто имел контакт с диким животным, на прививки. Проводят дезинфекцию и вот уже три дня регулярно вывозят очередных жертв ненасытного волчьего аппетита на могильник.

Анастасия Абашина, главный ветеринарный врач Брагинской ветеринарной станции:

Волки приходят к нам регулярно, из года в год. И в этом году у нас пострадало 58 голов крупного рогатого скота, в основном молодняка.

Волки и дикие кабаны – головная боль всех районов, граничащих с Полесским радиационным заповедником. На огромных территориях, оставленных человеком, животные существуют практически в первозданных условиях. Поголовье копытных, а следом за ним и хищников, постоянно растет. За последние десять лет от хищников, пришедших из зоны, только в Брагинском районе пострадало не менее шести человек.

Численность волка в 2012 году в республике составила 1530 особей, что в три раза превышает оптимальную цифру - около 500 особей. Более 10 лет назад в Беларуси начитывалось около 3 тыс. волков. Тогда были предприняты меры по оптимизации их численности.