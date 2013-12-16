В Минске житель Солигорска трижды сдал чужую квартиру в аренду и заработал 1600 долларов

Новости Беларуси. В отношении 20-летнего парня, квартирного афериста, возбуждено уголовное дело за мошенничество Следственным комитетом Беларуси.

Схема мошенничества была следующей: злоумышленник сделал копии некоторых страниц со своего паспорта и в дальнейшем при помощи «фотошопа» изменил идентификационный номер, дату рождения, дату выдачи и окончания срока действия паспорта, свои ФИО. Также купил себе новый телефон и сим-карту.

Данную «ксерокопию» он предоставил законной владелице квартиры, ссылаясь на то, что сам паспорт находится в посольстве для получения визы. Женщина поверила и, забрав документы, отдала ключи от жилища - квартиры на трое суток по Партизанскому проспекту в Минске.

Потом под видом хозяина он стал сдавать эту квартиру через интернет. Доверчивые жертвы не требовали документов на квартиру, им было достаточно ксерокопии паспорта и уверений, что он уезжает за границу. Так ему удалось облапошить не знакомых друг с другом потенциальных квартирантов - молодую пару, девушку и мужчину - на 1600 долларов США, которые они ему вручили под расписку и ключи.

Если Вы пострадали от действий изображенного на фото молодого человека, милиция предлагает обращаться в Заводское РУВД Минска лично либо по телефонам: 340-02-03, 8-029-305-58-17 (старший оперуполномоченный ОУР Юрий Васильевич).

Такая схема мошенничества в Беларуси обкатывается уже не первый раз. Житель Минской области наживался на доверчивых гражданах, сдавая чужие квартиры в аренду по предоплате. Сначала он снимал чью-нибудь квартиру на пару дней и за это время успевал сдать её на значительно более долгий срок другим жильцам, взяв немалую плату авансом. После этого он исчезал, а обманутые люди оставались и без квартиры, и без денег, сообщает «Народная газета». Мошенник Максим Коршак на полученные обманным путём деньги хорошо погулял с друзьями и уже собирался приобрести себе иномарку, как тут подоспели работники милиции.

Напомним, в апреле 2013 года минчанин сдавал квартиру своей гражданской жены втайне от неё. Он брал деньги по предоплате, а потом бесследно исчезал. От действий мошенника пострадали более десяти человек. Один из них обратился в милицию, и преступник был задержан. (смотрите видео).