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Во Фрунзенском районе Минска прорвало трубопровод, несколько домов остались без воды

24 февраля 2018 12:45
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Новости Беларуси. В Минске 24 февраля во Фрунзенском районе прорвало трубопровод холодного водоснабжения.  

По сведениям БЕЛТА, из-за произошедшего без холодной воды остались четыре многоквартирных дома. Ещё большее количество домов остались без горячего водоснабжения.  

Проводится устранение повреждений, организован подвоз питьевой воды.  

В «Минскэнерго» сообщили, что проблем с теплоснабжением домов в районе прорыва трубопровода нет.  

Зимой прошлого года в Мозыре прорвало трубопровод.  

Без отопления остались шесть многоквартирных жилых домов – подробнее здесь.  

# происшествия # Водоснабжение

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