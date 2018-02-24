Во Фрунзенском районе Минска прорвало трубопровод, несколько домов остались без воды

Новости Беларуси. В Минске 24 февраля во Фрунзенском районе прорвало трубопровод холодного водоснабжения.

По сведениям БЕЛТА, из-за произошедшего без холодной воды остались четыре многоквартирных дома. Ещё большее количество домов остались без горячего водоснабжения.

Проводится устранение повреждений, организован подвоз питьевой воды.

В «Минскэнерго» сообщили, что проблем с теплоснабжением домов в районе прорыва трубопровода нет.

Зимой прошлого года в Мозыре прорвало трубопровод.