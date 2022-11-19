Отгрызает головы и выпивает кровь. Дикий зверь держит в страхе владельцев кур в деревне Гродненского района

Новости Беларуси. В деревне Саволевка Гродненского района местные жители бьют тревогу: на их подворья повадился кровожадный хищник. По утрам они нередко наблюдают шокирующую картину – обескровленные и обезглавленные тела домашних птиц. Владельцы личных хозяйств живут в страхе и гадают, что за дикий зверь наносит такие визиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На место выехала наш корреспондент Галина Буро.

Прогрызла вот такую вот дырку. И через эту дырку качура вытянула. И уже аж до грудей съела. А у качки выпила кровь и оставила.

Кровавый сериал разворачивается прямо на частном подворье Дмитрия Куришты. Вот только что за зверь в главной роли, мужчина гадает: лиса, хорек, куница… Для его домашней птицы идет жестокая игра на выбывание. Дикий зверь уже загрыз всех уток, теперь взялся за кур.

Дмитрий Куришта, староста деревни Саволевка:

Выпивала кровь у качанят, потом успокоилась. Поехал, купил 25 кур. Осталось вот 10. Тоже начала душить, головы отгрызать.

Зверь еще и хитрый. Мужчина пытался класть в капкан колбасу. На утро обнаружил захлопнутую, но пустую ловушку, в том числе без приманки. Как отвадить непрошеного гостя, хозяин уже разводит руками. Дикий зверь держит в страхе всех владельцев домашних птиц в деревне. Уже пострадали несколько человек.

Галина Буро, корреспондент:

Деревня Саволевка расположена в Гродненском районе. Местность нетипичная для визита лесных зверей: рядом областной центр, вокруг поля сельхозпредприятий. Потому жители и гадают, что это за зверь, который к ним приходит.

Специалисты говорят, по тактике зверя можно предположить, что деревню терроризирует хорек. Но некоторые жители утверждают, что видели лис в округе. Третьи и вовсе кивают на хищных пернатых.

Ну вот, остались только отходы, как говорится, перья, после нападения коршуна. Буквально перед нашим приездом Геннадий увидел, как на его курицу напал коршун. Спасти не успел. Мужчина ведет личное подсобное хозяйство. Но впервые столкнулся с такой активностью хищных птиц. Убили уже шесть его куриц.

Именно коршуны, потому что перья, это сам я понимаю, не лиса. После лисы перьев нет, а коршун, когда атакует, он оставляет. Внутренности выедает и улетает.

Чтобы разгадать головоломку, местные жители были вынуждены обратиться к охотникам. Теперь в этих местах организованы рейды.

Валерьян Накладович, ведущий охотовед Гродненской районной организационной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов:

Наши охотники в районе Обухово – численность их где-то человек 15-18, каждую субботу, плюс еще понедельник, вторник охотятся на пушного. И они там отстреливают лис. На данный момент в районе вот этой женщины, которая обращалась, отстреляны две лисы. Но мы будем еще принимать активное участие для отстрела нежелательных видов.