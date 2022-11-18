На белорусской границе нашли двух беженцев – один из них мёртв. Литовские военные привезли их к забору

Очередной пример европейской «демократии» и «гостеприимства» зафиксировали белорусские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне стражи границы обнаружили двух мужчин неславянской внешности. Один из них не подавал признаков жизни.

На место вызвали медиков, они зафиксировали смерть одного из беженцев. Второго с ушибами, обморожением и истощением доставили в больницу. Выяснилось, что литовские военные привезли его вместе с трупом к забору на границе. А затем, угрожая оружием, вынудили тащить тело через калитку на белорусскую сторону.