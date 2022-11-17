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«Сухаревский живодёр», убивавший котят из-за плохого настроения, заключён под стражу

17 ноября 2022 06:48
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Новости Беларуси. Белорус, который с особой жестокостью расправлялся с котятами и снимал это на видео, заключен под стражу. По данным следствия, 22-летний мужчина приобретал котов в интернете и убивал их из-за плохого настроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сухаревский живодёр», убивавший котят из-за плохого настроения, заключён под стражу-1

В августе жильцы дома в Сухарево рассказали волонтерам о криках животного в соседней квартире. Зоозащитникам дверь никто не открыл, но в мусорных контейнерах во дворе они обнаружили труп кота. Волонтеры вызвали милицию, те нашли хозяина.

«Сухаревский живодёр», убивавший котят из-за плохого настроения, заключён под стражу-4

Андрей Демьянов, начальник Фрунзенского районного отдела Следственного комитета Беларуси:
Согласно материалам дела, всего от преступных действий фигуранта погибли 15 котов. Обвиняемый приобретал животных в интернете. В ходе допроса молодой человек свой поступок пояснить не смог. С его слов, многочисленные удары руками и ногами он наносил по различным частям тела животных из-за плохого настроения. В одном из случаев фигурант бросил котенка о дерево в лесопарке столицы. Тела умерших животных выбрасывал через балкон или в мусорные контейнеры.

«Сухаревский живодёр», убивавший котят из-за плохого настроения, заключён под стражу-7

По результатам расследования, ему предъявлено обвинение и применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

# Вандализм и живодерство # происшествия # Андрей Демьянов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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