«Сухаревский живодёр», убивавший котят из-за плохого настроения, заключён под стражу

Новости Беларуси. Белорус, который с особой жестокостью расправлялся с котятами и снимал это на видео, заключен под стражу. По данным следствия, 22-летний мужчина приобретал котов в интернете и убивал их из-за плохого настроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В августе жильцы дома в Сухарево рассказали волонтерам о криках животного в соседней квартире. Зоозащитникам дверь никто не открыл, но в мусорных контейнерах во дворе они обнаружили труп кота. Волонтеры вызвали милицию, те нашли хозяина.

Андрей Демьянов, начальник Фрунзенского районного отдела Следственного комитета Беларуси:

Согласно материалам дела, всего от преступных действий фигуранта погибли 15 котов. Обвиняемый приобретал животных в интернете. В ходе допроса молодой человек свой поступок пояснить не смог. С его слов, многочисленные удары руками и ногами он наносил по различным частям тела животных из-за плохого настроения. В одном из случаев фигурант бросил котенка о дерево в лесопарке столицы. Тела умерших животных выбрасывал через балкон или в мусорные контейнеры.