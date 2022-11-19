Прямой эфир

Два человека погибли во время пожара в Пинске

19 ноября 2022 11:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Трагедия ценой двух человеческих жизней. В Пинске по улице Космонавтов сгорел жилой дом. Огонь в считаные минуты охватил всю постройку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Значительно повреждены кровля, перекрытия и отделка.

Два человека погибли во время пожара в Пинске-1

К месту пожара оперативно прибыла бригада спасателей. Но отвоевать у стихии жизни двух мужчин 64 и 43 лет не удалось.

Два человека погибли во время пожара в Пинске-4

Ирина Тукай, официальный представитель Брестского областного управления МЧС:
При проведении разведки работниками МЧС обнаружены тела двух мужчин. Причину случившегося установят специалисты. Возможно, к трагедии могла привести человеческая халатность и нашумевшая героиня огненных ЧС сигарета.

Два человека погибли во время пожара в Пинске-7

В Брестской области за 10 месяцев 2022 года из-за неосторожного обращения с огнем при курении погиб 41 человек, из них 34 находились в состоянии алкогольного опьянения. 

# Пожар # происшествия # Ирина Тукай # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На белорусской границе нашли двух беженцев – один из них мёртв. Литовские военные привезли их к забору
18 ноября 2022 14:30

На белорусской границе нашли двух беженцев – один из них мёртв. Литовские военные привезли их к забору

«Сухаревский живодёр», убивавший котят из-за плохого настроения, заключён под стражу
17 ноября 2022 06:48

«Сухаревский живодёр», убивавший котят из-за плохого настроения, заключён под стражу

В Пинске 11-летний сын помог отцу избить и расстрелять гостей
16 ноября 2022 10:37

В Пинске 11-летний сын помог отцу избить и расстрелять гостей