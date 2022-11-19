Два человека погибли во время пожара в Пинске
Новости Беларуси. Трагедия ценой двух человеческих жизней. В Пинске по улице Космонавтов сгорел жилой дом. Огонь в считаные минуты охватил всю постройку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Значительно повреждены кровля, перекрытия и отделка.
К месту пожара оперативно прибыла бригада спасателей. Но отвоевать у стихии жизни двух мужчин 64 и 43 лет не удалось.
Ирина Тукай, официальный представитель Брестского областного управления МЧС:
При проведении разведки работниками МЧС обнаружены тела двух мужчин. Причину случившегося установят специалисты. Возможно, к трагедии могла привести человеческая халатность и нашумевшая героиня огненных ЧС – сигарета.
В Брестской области за 10 месяцев 2022 года из-за неосторожного обращения с огнем при курении погиб 41 человек, из них 34 находились в состоянии алкогольного опьянения.