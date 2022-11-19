Два человека погибли во время пожара в Пинске

Новости Беларуси. Трагедия ценой двух человеческих жизней. В Пинске по улице Космонавтов сгорел жилой дом. Огонь в считаные минуты охватил всю постройку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Значительно повреждены кровля, перекрытия и отделка.

К месту пожара оперативно прибыла бригада спасателей. Но отвоевать у стихии жизни двух мужчин 64 и 43 лет не удалось.

Ирина Тукай, официальный представитель Брестского областного управления МЧС:

При проведении разведки работниками МЧС обнаружены тела двух мужчин. Причину случившегося установят специалисты. Возможно, к трагедии могла привести человеческая халатность и нашумевшая героиня огненных ЧС – сигарета.