Отец скончался в больнице. Подробности аварии под Каменцем, где погибла вся семья

Новости Беларуси. Несколько часов назад стало известно, что количество жертв трагической аварии в Каменецком районе увеличилось до 4 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как мы уже сообщали, это случилось утром 26 июля. На дороге не разминулись грузовик и микроавтобус, в котором ехала семья с двумя детьми. Все – погибли.

Петр Бутрим, СТВ:

Грузопассажирский бус вместе с семьей направлялся по этой дороге из Бреста в сторону Беловежской пущи. В салоне автомобиля ехали четверо – супруги и двое их детей. В какой-то момент со второстепенной дороги выехал МАЗ. Водитель не пропустил микроавтобус и допустил столкновение.

Мощнейший удар пришелся на середину грузовика. Столкновение было настолько сильным, что от пассажирской части автомобиля остался лишь искореженный металл. Именно там и находились все пассажиры, включая двоих мальчиков – 2 и 5 лет.

Наталья Сахарчук, старший инспектор по особым поручениям УВД ГАИ Брестского облисполкома:

В настоящее время уточняется, каким образом они осуществляли перевозку детей. В частности, пятилетнего мальчика. Достоверно известно, что маленький мальчик, которому 2 годика, перевозился на руках у матери. Мы знаем, что перевозка детей осуществляется с использованием детских удерживающих устройств, которые соответствуют росту и весу ребенка.

Младший ребенок вместе с матерью погибли на месте. Пятилетний малыш скончался в карете скорой помощи. Известно также, что за МАЗом ехал еще один такой же грузовик. Его водителя сейчас допрашивают. Следователям еще предстоит узнать, с какой скоростью ехал бус с семьей.

Иван Трофимук, следователь Каменецкого районного отдела Следственного комитета:

Столкновение двух автомобилей произошло в результате выезда автомобиля МАЗ со второстепенной дороги на главную, по которой двигался микроавтобус Renault. Возбуждено уголовное дело по ст. 317. ч.3 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц».

Водитель МАЗа, 61-летний житель Каменца, сразу был доставлен в районную больницу. Сейчас мужчина находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.