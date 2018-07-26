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Отец скончался в больнице. Подробности аварии под Каменцем, где погибла вся семья

26 июля 2018 10:43
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Новости Беларуси. Несколько часов назад стало известно, что количество жертв трагической аварии в Каменецком районе увеличилось до 4 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Отец скончался в больнице. Подробности аварии под Каменцем, где погибла вся семья-1

Как мы уже сообщали, это случилось утром 26 июля. На дороге не разминулись грузовик и микроавтобус, в котором ехала семья с двумя детьми. Все погибли.

Отец скончался в больнице. Подробности аварии под Каменцем, где погибла вся семья-4

Петр Бутрим, СТВ:
Грузопассажирский бус вместе с семьей направлялся по этой дороге из Бреста в сторону Беловежской пущи. В салоне автомобиля ехали четверо – супруги и двое их детей. В какой-то момент со второстепенной дороги выехал МАЗ. Водитель не пропустил микроавтобус и допустил столкновение.

Отец скончался в больнице. Подробности аварии под Каменцем, где погибла вся семья-7

Мощнейший удар пришелся на середину грузовика. Столкновение было настолько сильным, что от пассажирской части автомобиля остался лишь искореженный металл. Именно там и находились все пассажиры, включая двоих мальчиков – 2 и 5 лет.

Отец скончался в больнице. Подробности аварии под Каменцем, где погибла вся семья-10

Наталья Сахарчук, старший инспектор по особым поручениям УВД ГАИ Брестского облисполкома:
В настоящее время уточняется, каким образом они осуществляли перевозку детей. В частности, пятилетнего мальчика. Достоверно известно, что маленький мальчик, которому 2 годика, перевозился на руках у матери. Мы знаем, что перевозка детей осуществляется с использованием детских удерживающих устройств, которые соответствуют росту и весу ребенка.

Отец скончался в больнице. Подробности аварии под Каменцем, где погибла вся семья-13

Младший ребенок вместе с матерью погибли на месте. Пятилетний малыш скончался в карете скорой помощи. Известно также, что за МАЗом ехал еще один такой же грузовик. Его водителя сейчас допрашивают. Следователям еще предстоит узнать, с какой скоростью ехал бус с семьей.

Отец скончался в больнице. Подробности аварии под Каменцем, где погибла вся семья-16

Иван Трофимук, следователь Каменецкого районного отдела Следственного комитета:
Столкновение двух автомобилей произошло в результате выезда автомобиля МАЗ со  второстепенной дороги на главную, по которой двигался микроавтобус Renault. Возбуждено уголовное дело по ст. 317. ч.3 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц».

Отец скончался в больнице. Подробности аварии под Каменцем, где погибла вся семья-19

Водитель МАЗа, 61-летний житель Каменца, сразу был доставлен в районную больницу. Сейчас мужчина находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.

Отец скончался в больнице. Подробности аварии под Каменцем, где погибла вся семья-22

Петр Бутрим:
Водитель буса в крайне тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой также доставили в Каменецкую районную больницу. К сожалению, спасти 32-летнего жителя Бреста не удалось. Он скончался во время операции. Все обстоятельства этого страшного ДТП продолжают выяснять следователи и инспекторы ГАИ.

# Авария # происшествия # Наталья Сахарчук # Иван Трофимук # Фотофакт

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