В Минске у 5-летнего мальчика застряла голова в перилах балкона, помогли спасатели

Новости Беларуси. Днём 25 июля в Минске ребёнок застрял в перилах балкона.

Как сообщает Минское ГУМЧС, инцидент с 5-летним мальчиком случился на балконе четвёртого этажа по улице Народной.

Прибывшие на вызов спасатели обнаружили, что у ребёнка застряла голова в металлических ограждениях. Сотрудники МЧС применили специальный инструмент и освободили дошкольника.

Мальчик не пострадал.

На неделе в Гомеле маленькая девочка ходила по открытом окну на балконе девятого этажа.