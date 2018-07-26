В Минске у 5-летнего мальчика застряла голова в перилах балкона, помогли спасатели

Новости Беларуси. Днём 25 июля в Минске ребёнок застрял в перилах балкона.
Как сообщает Минское ГУМЧС, инцидент с 5-летним мальчиком случился на балконе четвёртого этажа по улице Народной.
Прибывшие на вызов спасатели обнаружили, что у ребёнка застряла голова в металлических ограждениях. Сотрудники МЧС применили специальный инструмент и освободили дошкольника.
Мальчик не пострадал.
На неделе в Гомеле маленькая девочка ходила по открытом окну на балконе девятого этажа.
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