В Минске на «Автозаводской» пассажир прыгнул на рельсы. Мужчину задержали

Новости Беларуси. Вечером 25 июля в Минске на станции метро «Автозаводская» человек прыгнул на первый главный путь.

Согласно размещённой на официальном Twitter-аккаунте Минского метрополитена информации, инцидент произошёл в 17:18. Работники метрополитена незамедлительно сняли напряжение с контактного рельса.

Гражданина задержали. Метрополитен продолжил функционировать в штатном режиме.

Летом 2018 года в Минске человек прыгнул на рельсы перед поездом.