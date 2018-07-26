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В Минске на «Автозаводской» пассажир прыгнул на рельсы. Мужчину задержали

26 июля 2018 07:59
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Новости Беларуси. Вечером 25 июля в Минске на станции метро «Автозаводская» человек прыгнул на первый главный путь.  

Согласно размещённой на официальном Twitter-аккаунте Минского метрополитена информации, инцидент произошёл в 17:18. Работники метрополитена незамедлительно сняли напряжение с контактного рельса.  

Гражданина задержали. Метрополитен продолжил функционировать в штатном режиме.  

Летом 2018 года в Минске человек прыгнул на рельсы перед поездом. 

Пострадавшего госпитализировали – подробнее здесь.  

# Минское метро # происшествия

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