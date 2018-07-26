В Каменецком районе в жуткой аварии погибли мать и двое детей

Новости Беларуси. Несколько часов назад в Каменецком районе произошла авария, в которой погибли двое маленьких детей и их мать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За рулём микроавтобуса был глава семейства. Он выжил и в тяжёлом состоянии доставлен в больницу. По какой причине произошло столкновение с грузовиком – сейчас выясняет следствие. Подробности в следующих выпусках.