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В Каменецком районе в жуткой аварии погибли мать и двое детей

26 июля 2018 07:54
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Новости Беларуси. Несколько часов назад в Каменецком районе произошла авария, в которой погибли двое маленьких детей и их мать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

В Каменецком районе в жуткой аварии погибли мать и двое детей -1

За рулём микроавтобуса был глава семейства. Он выжил и в тяжёлом состоянии доставлен в больницу. По какой причине произошло столкновение с грузовиком – сейчас выясняет следствие. Подробности в следующих выпусках.   

# Авария в Брестской области # происшествия # Фотофакт

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