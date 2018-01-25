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Отец 6-летней девочки, которая вызвала спасателей в Речице: «Молодец что она так сделала. Потому что котел вскипел»

25 января 2018 16:51
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Новости Беларуси. В Речице двое детей шести и четырех лет, оставленные без присмотра взрослых, самостоятельно дозвонились спасателям и рассказали о проблемах с котлом отопления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В считанные секунды ребята нашли правильное решение недетского вопроса и тем самым спасли и себя, и отца, и дом.

Отец 6-летней девочки, которая вызвала спасателей в Речице: «Молодец что она так сделала. Потому что котел вскипел» -1

Александр Добриян, СТВ: 
Звонок на телефон спасения поступил без пяти семь вечера. Детский голос в трубке это всегда неоднозначно: с одной стороны повышенное внимание, с другой – такие звонки часто бывают просто детской шалостью. Накануне, здесь же в Речицком районе, дети подняли по ложной тревоге все экстренные службы. Но в этот раз сомнений не было: девочка действительно попала в беду.

Отец 6-летней девочки, которая вызвала спасателей в Речице: «Молодец что она так сделала. Потому что котел вскипел» -4

На записи разговора отлично слышны все эмоции ребёнка.

– Дежурная служба МЧС. Чем Вам помочь?
-  Здравствуйте, у нас там дома котельная.
Папа пьяный, а котельная она там…
Ну, там вода уже течёт.
Просто мамы няма, а папа пьяный.
Помогите!

Пока диспетчер продолжала разговор с ребёнком по адресу уже выехали сразу два отделения спасателей. Правда, тушить так ничего и не пришлось. То, что ребёнок принял за дым, оказалось водяным паром. Горячая вода хлестала на пол котельной из разрушенной системы отопления. 

Отец 6-летней девочки, которая вызвала спасателей в Речице: «Молодец что она так сделала. Потому что котел вскипел» -7

Отец 6-летней девочки, которая вызвала спасателей в Речице: «Молодец что она так сделала. Потому что котел вскипел» -9

Евгений Капельчук, начальник Речицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Девочка поступила очень грамотно. Она знает в первую очередь телефон службы спасения, а во вторую очередь, оделась сама, одела своего брата и вышла на улицу.

6-летний ребёнок выполнил инструкции спасателей на 100 %. Мама девочки призналась, что совсем недавно повторяли с дочкой, что делать в опасной ситуации. Правда, тогда и не думали, что это пригодится так скоро. Отец девочки отрицает, что был нетрезв, но дочку, безусловно, считает героем.

Отец 6-летней девочки, которая вызвала спасателей в Речице: «Молодец что она так сделала. Потому что котел вскипел» -12

Андрей Ворона, отец:
Молодец, что она так сделала. Потому что котел вскипел, могли быть и другие последствия.

Отец 6-летней девочки, которая вызвала спасателей в Речице: «Молодец что она так сделала. Потому что котел вскипел» -15

Александр Добриян:
Глава семейства остался дома чинить отопление. А его самостоятельная шестилетняя Женя как ни в чём не бывало отправилась в школу. Правда, какими бы самостоятельными и решительными не казались действия девочки накануне, сегодня лишними вопросами её попросили не беспокоить. Ребёнок есть ребёнок, и фактор стресса никто не отменял.

Отец 6-летней девочки, которая вызвала спасателей в Речице: «Молодец что она так сделала. Потому что котел вскипел» -18

# происшествия # Спасение # Фотофакт # Воспитание детей # Евгений Капельчук # Андрей Ворона

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