Отец 6-летней девочки, которая вызвала спасателей в Речице: «Молодец что она так сделала. Потому что котел вскипел»

Новости Беларуси. В Речице двое детей шести и четырех лет, оставленные без присмотра взрослых, самостоятельно дозвонились спасателям и рассказали о проблемах с котлом отопления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В считанные секунды ребята нашли правильное решение недетского вопроса и тем самым спасли и себя, и отца, и дом.

Александр Добриян, СТВ:

Звонок на телефон спасения поступил без пяти семь вечера. Детский голос в трубке это всегда неоднозначно: с одной стороны повышенное внимание, с другой – такие звонки часто бывают просто детской шалостью. Накануне, здесь же в Речицком районе, дети подняли по ложной тревоге все экстренные службы. Но в этот раз сомнений не было: девочка действительно попала в беду.

На записи разговора отлично слышны все эмоции ребёнка. – Дежурная служба МЧС. Чем Вам помочь?

- Здравствуйте, у нас там дома котельная.

Папа пьяный, а котельная она там…

Ну, там вода уже течёт.

Просто мамы няма, а папа пьяный.

Помогите! Пока диспетчер продолжала разговор с ребёнком по адресу уже выехали сразу два отделения спасателей. Правда, тушить так ничего и не пришлось. То, что ребёнок принял за дым, оказалось водяным паром. Горячая вода хлестала на пол котельной из разрушенной системы отопления.

Евгений Капельчук, начальник Речицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Девочка поступила очень грамотно. Она знает в первую очередь телефон службы спасения, а во вторую очередь, оделась сама, одела своего брата и вышла на улицу. 6-летний ребёнок выполнил инструкции спасателей на 100 %. Мама девочки призналась, что совсем недавно повторяли с дочкой, что делать в опасной ситуации. Правда, тогда и не думали, что это пригодится так скоро. Отец девочки отрицает, что был нетрезв, но дочку, безусловно, считает героем.

Андрей Ворона, отец:

Молодец, что она так сделала. Потому что котел вскипел, могли быть и другие последствия.