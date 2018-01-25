МВД: задержаны два должностных лица ЖКХ Московского района Минска

Новости Беларуси. Правоохранители задержали двоих должностных лиц ЖКХ Московского района Минска за превышение должностных полномочий.
По информации МВД, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
Вероника Посметьева, старший инспектор по особо важным делам ГУБЭП МВД:
Злоумышленники из личной заинтересованности, во избежание привлечения к материальной и дисциплинарной ответственности за неисполнение мероприятий, предусмотренных Госпрограммой о социальной защите и содействии занятости населения, договорились с коммерческой структурой провести фиктивную процедуру закупки подъемных платформ для инвалидов и их установку в подъездах жилых домов.
Подозреваемые не оговорили сроки установки платформ в домах, работы по монтажу не были проведены, а бюджетные деньги были потрачены.
Как отмечают правоохранители, товарно-транспортные накладные, которые подписали руководители, были липовые, а акты выполненных работ – фиктивные. Документы были направлены в управление государственного казначейства ГУ Министерства финансов. На счет бизнесмена были перечислены 120 тысяч рублей. Данная сумма является причинением ущерба государству в особо крупном размере.