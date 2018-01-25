Кипятильник чуть не стал причиной трагедии. В школе-интернате Вилейки ликвидировали пожар

Новости Беларуси. Накануне спасатели выезжали на вызов в Вилейскую школу-интернат для детей с нарушениями речи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В спальном корпусе было задымление. 45 воспитанников и 15 сотрудников учреждения были эвакуированы. Пожар ликвидировали быстро.

К счастью, обошлось без пострадавших. По предварительной версии, причиной возгорания стал кипятильник, который оставили без присмотра.