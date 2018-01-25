Прямой эфир

За рулём был 19-летний водитель. В Дзержинском районе под колёсами грузовика погиб велосипедист

25 января 2018 15:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

За рулём был 19-летний водитель. В Дзержинском районе под колёсами грузовика погиб велосипедист-1

За рулём был 19-летний водитель. В Дзержинском районе под колёсами грузовика погиб велосипедист-3

Велосипедист попал под колеса грузовика, которым управлял 19-летний парень. Водитель велосипеда двигался в попутном направлении и был обозначен светоотражающими элементами, а вот его двухколесный транспорт - не имел их.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кипятильник чуть не стал причиной трагедии. В школе-интернате Вилейки ликвидировали пожар
25 января 2018 15:27

Кипятильник чуть не стал причиной трагедии. В школе-интернате Вилейки ликвидировали пожар

В «Силичах» мужчина получил 4 пары лыж по чужому паспорту и исчез
25 января 2018 14:46

В «Силичах» мужчина получил 4 пары лыж по чужому паспорту и исчез

«Спасатели проводят поиск по восточному склону горы Эльбрус». Что известно о пропавших белорусских альпинистах
25 января 2018 13:46

«Спасатели проводят поиск по восточному склону горы Эльбрус». Что известно о пропавших белорусских альпинистах