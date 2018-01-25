За рулём был 19-летний водитель. В Дзержинском районе под колёсами грузовика погиб велосипедист

Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Велосипедист попал под колеса грузовика, которым управлял 19-летний парень. Водитель велосипеда двигался в попутном направлении и был обозначен светоотражающими элементами, а вот его двухколесный транспорт - не имел их.
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело.