За рулём был 19-летний водитель. В Дзержинском районе под колёсами грузовика погиб велосипедист

Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Велосипедист попал под колеса грузовика, которым управлял 19-летний парень. Водитель велосипеда двигался в попутном направлении и был обозначен светоотражающими элементами, а вот его двухколесный транспорт - не имел их.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело.