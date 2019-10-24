Отцу 4-летней девочки, умершей после побоев, предъявлено обвинение

Новости Беларуси. В Зельвенском районе отцу девочки, которая умерла после побоев, предъявлено обвинение.

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в эфире «Радио Минск».

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 «Убийство заведомо малолетнего лица» УК РБ. Применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

На минувшей неделе в больницу без сознания была доставлена 4-летняя девочка. Было установлено, что ребенка избил отец за непослушание. После того, как девочка потеряла сознание, мужчина испугался и вызвал медиков. До их приезда отец пытался привести дочь в сознание. Девочку госпитализировали, спустя три дня она скончалась в больнице.