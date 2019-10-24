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В Гродно сотрудники ГАИ преследовали нетрезвого бесправника

24 октября 2019 13:38
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Новости Беларуси. В Гродно пьяный мужчина без водительских прав пытался скрыться от Госавтоинспекции.

По информации УВД Гродненского облисполкома, сотрудники ГАИ получили сообщение от очевидцев о нетрезвой компании, которая находится в одном из автомобилей во дворе по ул. Белые Росы. Неравнодушные прохожие сообщили точное место и марку автомобиля, предположив, что компания может поехать.

В Гродно сотрудники ГАИ преследовали нетрезвого бесправника -1

Скриншот из видео УВД Гродненского облисполкома

Прибывшие на место инспекторы ДПС обнаружили, что автомобиль с нарушителями начал движение по стоянке в направлении выезда. Сотрудники ГАИ попытались привлечь внимание водителя Mitsubishi, включив проблесковые маячки. При этом он не остановился, а увеличил скорость.

В Гродно сотрудники ГАИ преследовали нетрезвого бесправника -4

Фото: УВД Гродненского облисполкома

В какой-то момент преследования водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части. При этом машина повредила сигнальный столб газового трубопровода.

Позже выяснилось, что управлял автомобилем 21-летний молодой человек без водительских прав. Он находился за рулем в нетрезвом виде. В момент преследования в салоне автомобиля находился его хозяин — 26-летний мужчина, который тоже упореблял спиртные напитки в тот вечер.

Недавно в Гродно мужчина с 10-кратным превышением алкоголя парковал автомобиль друга. Он врезался в рядом стоящую легковушку (читать дальше).

# Авария в Гродно # происшествия

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