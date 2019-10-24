В Беловежской пуще были задержаны четыре нарушителя границы из Алжира

Новости Беларуси. В Беловежской пуще были задержаны нарушители границы из Алжира.

По информации Госпогранкомитета, это произошло 20 октября около белорусско-польской границы. Были задержаны четверо граждан Алжира.

Мужчины являются членами карате-клуба и прибыли в Беларусь для участия в соревнованиях по рукопашному бою. Но вместо того, чтобы поехать в Гомель, где проводилось спортивное соревнование, иностранцы направились в Брест к границе с Польшей. Добравшись до приграничной полосы, спортсмены перебрались через сигнализационный комплекс и продолжили движение в направлении границы.