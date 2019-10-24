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В Беловежской пуще были задержаны четыре нарушителя границы из Алжира

24 октября 2019 13:12
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Новости Беларуси. В Беловежской пуще были задержаны нарушители границы из Алжира.  

По информации Госпогранкомитета, это произошло 20 октября около белорусско-польской границы. Были задержаны четверо граждан Алжира.  

Мужчины являются членами карате-клуба и прибыли в Беларусь для участия в соревнованиях по рукопашному бою. Но вместо того, чтобы поехать в Гомель, где проводилось спортивное соревнование, иностранцы направились в Брест к границе с Польшей. Добравшись до приграничной полосы, спортсмены перебрались через сигнализационный комплекс и продолжили движение в направлении границы.  

В Беловежской пуще были задержаны четыре нарушителя границы из Алжира-1

Фото: gpk.gov.by 

Было организовано преследование нарушителей границы. Они попытались скрыться, но их задержали.  

Иностранцы привлечены к административной ответственности за нарушение пограничного режима и попытку нарушения Государственной границы. Граждане Алжира будут депортированы за их собственный счет с запретом въезда на территорию Беларуси сроком на 5 лет.  

В начале августа гражданин Австрии нелегально пересек границу. Он хотел жить в Беларуси (читать далее).  

 

# Государственная граница Беларуси # происшествия

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