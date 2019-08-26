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В Минске парень обвиняется в убийстве 19-летней девушки

26 августа 2019 08:36
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Новости Беларуси. В Минске заключён под стражу обвиняемый в убийстве 19-летней девушки молодой человек.

Как сообщает Следственный комитет, происшествие случилось в ночь на 10 августа. Нетрезвый 20-летний местный житель в квартире одного из домов по улице Седых причинил множественные травмы своей знакомой. Девушка погибла на месте.

Фигуранту предъявлено обвинение по статье «Убийство».

Был проведён осмотр места происшествия, допрошены свидетели и родственники погибшей, изъято предполагаемое орудие преступления. Выясняются мотив и обстоятельства совершённого преступления. Назначено проведение ряда экспертиз.

В августе 2019 года в Минске был убит 42-летний мужчина.

В преступлении подозревался его знакомый – здесь подробности.

# Убийство # происшествия

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