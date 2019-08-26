В Пинске пьяный мужчина угнал машину и ударил милиционера

Новости Беларуси. 25 августа в Пинске был задержан нетрезвый мужчина, который ездил на чужой машине и ударил сотрудника ГАИ.

Как сообщает МВД Беларуси, о возможном нетрезвом водителе Mercedes-Benz правоохранители узнали от очевидцев. Вскоре сотрудники Департамента охраны нашли нужную машину, которой управлял 45-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения.

Гражданину предложили пройти медосвидетельствование в наркодиспансере, но мужчина отказался. Пока милиционер составлял административные протоколы, водитель ударил сотрудника ГАИ и попытался скрыться, но был задержан.

К месту инцидента была вызвана СОГ. В ходе разбирательства выяснилось, что владельцем иномарки является другой человек, который оставил свою машину на территории гаражного кооператива и не знал, что кто-то позаимствовал его автомобиль.

В отношении задержанного были возбуждены уголовные дела по статьям «Насилие в отношении сотрудника ОВД» и «Угон ТС». Фигурант водворён в ИВС.

Несколько недель назад в Червенском районе была угнана иномарка.