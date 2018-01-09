Он раскаялся в произошедшем. Минчанина, выбросившего с 5 этажа собаку, будут судить

Новости Беларуси. В Минске завершено расследование уголовного дела о жестоком обращении с животным.
По информации УСК по Минску, 29-летний мужчина обвиняется в том, что в октябре 2017 года он избил собаку и бросил ее с балкона 5 этажа.
Питомец погиб на месте происшествия – здесь подробнее.
Животное проживало в квартире тещи мужчины, к которой он заехал, чтобы помочь с ремонтом.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый решил выгулять собаку, но та начала сопротивляться, что вызвало у мужчины агрессию и привело к трагедии. Замечание мужчине сделала соседка, но он его проигнорировал.
О погибшей собаке правоохранителям сообщили прохожие, которые стали свидетелями инцидента. Мужчину задержали.
Он раскаялся в произошедшем.
Уголовное дело передано в суд.