Он раскаялся в произошедшем. Минчанина, выбросившего с 5 этажа собаку, будут судить

Новости Беларуси. В Минске завершено расследование уголовного дела о жестоком обращении с животным.

По информации УСК по Минску, 29-летний мужчина обвиняется в том, что в октябре 2017 года он избил собаку и бросил ее с балкона 5 этажа.

Питомец погиб на месте происшествия – здесь подробнее.

Животное проживало в квартире тещи мужчины, к которой он заехал, чтобы помочь с ремонтом.