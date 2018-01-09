«Причины пока не известны. Но помощь оказывалась на должном уровне». Минздрав о смерти мальчика в Несвиже

Новости Беларуси. Ситуация со смертью шестимесячного ребенка в Несвиже взята на контроль руководством Минздрава. Сейчас в этом городе работает комиссия медицинского ведомства, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Малыш погиб 5 января в реанимобиле по дороге в клинику. До этого у него поднялась температура. Сейчас устанавливается причина смерти ребенка.

Мама Артема:

Скорая... она мгновенно прибежала эта женщина, она только нас увидела, сказала: «Все, быстренько собирайтесь, у вас пневмония, подозрение на пневмонию».

В то, что их Артема больше нет, семья Грицкевич поверить не может. Сквозь слезы общаясь с прессой, родители малыша прокручивают в памяти роковые часы.

Мама Артема:

Померили температуру 38,2 и 38,3 – такая была температура. Как-то пытались его развеселить, он даже улыбнулся. Даже в скорой сказали: «Все нормально, ему становится легче».