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«Причины пока не известны. Но помощь оказывалась на должном уровне». Минздрав о смерти мальчика в Несвиже

09 января 2018 07:21
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Новости Беларуси. Ситуация со смертью шестимесячного ребенка в Несвиже взята на контроль руководством Минздрава. Сейчас в этом городе работает комиссия медицинского ведомства, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

«Причины пока не известны. Но помощь оказывалась на должном уровне». Минздрав о смерти мальчика в Несвиже-1

Малыш погиб 5 января в реанимобиле по дороге в клинику. До этого у него поднялась температура. Сейчас устанавливается причина смерти ребенка.

«Причины пока не известны. Но помощь оказывалась на должном уровне». Минздрав о смерти мальчика в Несвиже-3

Мама Артема:
Скорая... она мгновенно прибежала эта женщина, она только нас увидела, сказала: «Все, быстренько собирайтесь, у вас пневмония, подозрение на пневмонию».

В то, что их Артема больше нет, семья Грицкевич поверить не может. Сквозь слезы общаясь с прессой, родители малыша прокручивают в памяти роковые часы. 

Мама Артема:
Померили температуру 38,2 и 38,3 – такая была температура. Как-то пытались его развеселить, он даже улыбнулся. Даже в скорой сказали: «Все нормально, ему становится легче».

«Причины пока не известны. Но помощь оказывалась на должном уровне». Минздрав о смерти мальчика в Несвиже-6

События развивались стремительно. Мать еще 3 января обратилась к терапевту – у ребенка поднялась температура. Врач успокоила, дескать, режутся зубы. Но уже назавтра родители вынуждены были вызвать скорую помощь. Малыша с подозрением на пневмонию срочно доставили в Несвижскую больницу.

«Причины пока не известны. Но помощь оказывалась на должном уровне». Минздрав о смерти мальчика в Несвиже-9

В Несвиже врачи из-за подозрений на заражение крови принимают решение доставить ребенка в Солигорск, ближайшую детскую реанимацию. Специально для этого оттуда вызвали реанимобиль. Однако, утром 5 января по пути в Солигорск маленький Артем умер.

Инцидент находится на контроле у министра здравоохранения. Ведомство создало специальную комиссию. Эксперты сейчас выясняют причину случившегося.

«На всех этапах оказание медицинской помощи было проведено в полном объеме»

«Причины пока не известны. Но помощь оказывалась на должном уровне». Минздрав о смерти мальчика в Несвиже-12

Валентина Волчок, специалист главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
В частности, мы смотрим качество оказания медицинской помощи ребенку. Могу сказать, что каких-то явных дефектов мы не нашли на сегодня. К сожалению, причины на сегодня пока не известны. Но помощь оказывалась на должном уровне. Ему не смогли помочь.

На месте ЧП проверку проводят и следователи.

Комментарий СК (подробнее).

«Причины пока не известны. Но помощь оказывалась на должном уровне». Минздрав о смерти мальчика в Несвиже-15

Причина смерти ребенка будет установлена после окончания работы медицинской комиссии. Пока о каких-либо выводах говорить рано. Как и о том, кто ответственен за смерть малыша.

# происшествия # Фотофакт # Гибель детей # Валентина Волчок

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