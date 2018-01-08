Смерть 6-месячного мальчика в Несвиже: что известно о трагедии

Новости Беларуси. Ситуация со смертью шестимесячного ребенка в Несвиже взята на контроль руководством Минздрава, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ситуация со смертью шестимесячного ребенка в Несвиже взята на контроль руководством Минздрава, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Сейчас в этом городе работает комиссия медицинского ведомства. Малыш погиб 5 января в реанимобиле по дороге в Солигорскую клинику.
«Причины пока не известны. Но помощь оказывалась на должном уровне». Минздрав о смерти мальчика в Несвиже
До этого у него поднялась температура, после чего он был доставлен в Несвижскую районную больницу, где и было принято решение о дальнейшей транспортировке маленького пациента.
Борис Хорохорин, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Несвижская центральная районная больница»:
На всех этапах оказание медицинской помощи было проведено в полном объеме. Антибактериальная терапия, противовирусная терапия проводились в достаточном объёме в соответствии с клиническими протоколами Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
Пока о каких-либо выводах говорить рано. Причина смерти ребенка будет установлена после окончания работы медицинской комиссии. Проверку на месте ЧП проводят также следователи.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
В настоящее время следственным подразделением территориальным проводится проверочные мероприятия, собирается необходимая информация, изучается документация. По итогам каких-либо процессуальных решений мы дополнительно общественность известим.