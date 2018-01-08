СК устанавливает обстоятельства убийства пожилой женщины в одном из домов на улице Куйбышева

Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства убийства пожилой женщины. Трагический случай произошел в подъезде одного из домов по улице Куйбышева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мужчина 20-30 лет нанес минчанке пять ударов ножом. От полученных травм она скончалась в больнице. Известно, что на месте происшествия преступник оставил кожаный чехол от ножа.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларуси:

В данный момент разыскивается то лицо, которое изготовило либо обладает какой-либо информацией о ножнах, которые были обнаружены при осмотре места происшествия.