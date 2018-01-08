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СК устанавливает обстоятельства убийства пожилой женщины в одном из домов на улице Куйбышева

08 января 2018 20:32
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Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства убийства пожилой женщины. Трагический случай произошел в подъезде одного из домов по улице Куйбышева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

СК устанавливает обстоятельства убийства пожилой женщины в одном из домов на улице Куйбышева-1

Мужчина 20-30 лет нанес минчанке пять ударов ножом. От полученных травм она скончалась в больнице. Известно, что на месте происшествия преступник оставил кожаный чехол от ножа. 

СК устанавливает обстоятельства убийства пожилой женщины в одном из домов на улице Куйбышева-3

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларуси:
В данный момент разыскивается то лицо, которое изготовило либо обладает какой-либо информацией о ножнах, которые были обнаружены при осмотре места происшествия. 

Всех, кому знакомо лицо преступника, его приметы или оставленные улики, просят обратиться к правоохранителям. 

# происшествия # Фотофакт # Убийство # Сергей Кабакович

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