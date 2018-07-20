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«Он хороший парень был. Творческий»: установлены личности белорусов, пострадавших в аварии на трассе Киев–Одесса

20 июля 2018 17:30
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Новости Беларуси. 20 июля внимание белорусов – особенно гомельчан – приковано к новостям из соседней Украины. Здесь рано утром разбился микроавтобус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 белорусов погибли, 12 получили ранения. Микроавтобус Одесса-Гомель попал в страшную аварию в Украине

Пять человек погибли, еще 12 получили ранения. Все они – жители Гомельского региона. Наши медики уже заявил о готовности доставить пострадавших домой и оказать всю необходимую помощь, включая психологическую. Корреспондент Александр Добриян продолжит.

«Он хороший парень был. Творческий»: установлены личности белорусов, пострадавших в аварии на трассе Киев–Одесса-1

Александр Добриян, СТВ:
Трагедия произошла около пяти утра на трассе Киев–Одесса у поселка Кривое Озеро. Микроавтобус с белорусскими номерами буквально протаранил стоявший с правой стороны проезжей части грузовик. Прибывшие на место медики констатировали смерть четверых пассажиров и водителя микроавтобуса.

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«Он хороший парень был. Творческий»: установлены личности белорусов, пострадавших в аварии на трассе Киев–Одесса-4

Еще 12 человек были госпитализированы, причем состояние трех из них украинские медики характеризуют как тяжелое. Они находятся в реанимации. Имена всех были установлены еще в первой половине дня.

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«Он хороший парень был. Творческий»: установлены личности белорусов, пострадавших в аварии на трассе Киев–Одесса-7

Посольство Беларуси в Киеве взаимодействует с властями и правоохранительными органами по всем необходимым вопросам. Известно, что среди погибших – владелец фирмы, которая занималась пассажирскими перевозками. В «Гомельоблпассажиртрансе» подчеркивают: перевозчик выполнял не регулярный рейс, как об этом сообщали отдельные СМИ.

«Он хороший парень был. Творческий»: установлены личности белорусов, пострадавших в аварии на трассе Киев–Одесса-10

Илья Авдеенко, заместитель директора «Гомельоблпассажиртранс»:
Перевозчик деятельность в указанном направлении не осуществлял. Осуществлял в режиме так называемых заказных нерегулярных перевозок, инициированных и организованных самостоятельно.

Соседи 40-летнего Яна Плющая, организовавшего поездку, шокированы случившимся. Еще вчера шутили с ним на улице.

«Он хороший парень был. Творческий»: установлены личности белорусов, пострадавших в аварии на трассе Киев–Одесса-13

Он хороший парень был. Творческий, писал песни, выпустил свой диск.

Жуткая действительность потрясла сегодня не одну семью. Всем им свою квалифицированную помощь, в том числе и психологическую, предлагают гомельские медики.

«Он хороший парень был. Творческий»: установлены личности белорусов, пострадавших в аварии на трассе Киев–Одесса-16

Владимир Бугаков, главный врач Гомельской областной клинической больницы:
Мы готовы в любое время выехать, оказать необходимую помощь в полном объеме. Для этого есть и технические возможности, и опыт оказания помощи.

«Он хороший парень был. Творческий»: установлены личности белорусов, пострадавших в аварии на трассе Киев–Одесса-19

Вне всяких сомнений Украина этим летом у белорусов одно из самых популярных направлений для отдыха. Только в пункте пропуска «Новая Гута» ежесуточно границу пересекают до 13 тысяч человек. К сожалению, украинские дороги – не самое безопасное место, а нынешняя трагедия не первая и не единственная.

«Он хороший парень был. Творческий»: установлены личности белорусов, пострадавших в аварии на трассе Киев–Одесса-22

14 июля в аварию недалеко от Одессы попала семья из Минска, погибла 4-летняя девочка. Сегодня же пришло сообщение еще об одной трагедии в Украине: в Житомирской области в аварию попало местное маршрутное такси: 10 человек погибли, еще 10 получили ранения.

# Авария в Украине # происшествия # Александр Добриян # Илья Авдеенко # Владимир Бугаков # Фотофакт

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