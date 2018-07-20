«Ситуация без изменений». Стало известно о состоянии белорусов, пострадавших в страшной аварии в Украине

Новости Беларуси. Гомельские медики готовы помочь в транспортировке в Беларусь пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также специалисты смогут оказать квалифицированную психологическую помощь и пострадавшим, и родственникам жертв аварии.

Напомним, ДТП произошло около 5 часов утра. Микроавтобус Одесса-Гомель врезался в грузовик, который стоял на обочине. По факту гибели 5 белорусов возбуждено уголовное дело. Еще 12 наших соотечественников получили серьезные травмы. Сейчас на месте аварии продолжают работать правоохранители.

Юрий Багрянцев, пресс-секретарь управления охраны здоровья Николаевской области:

Ситуация без изменений. По состоянию на 15 часов в Кривоозерской центральной районной больнице Николаевской области находится 12 пациентов: три пациента в тяжелом состоянии (они находятся в реанимационном отделении в Кривоозерской центральной районной больнице) и восемь – в хирургическом отделении в состоянии средней степени тяжести.

Сюда прибыл начальник управления охраны здоровья и соответствующие профильные специалисты, то есть хирурги, травматологи, которые оказывают помощь в работе местных врачей.

Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь и находятся под контролем. Ситуация пока стабильная.

Посольство Беларуси в Киеве взаимодействует с властями и правоохранительными органами по всем необходимым вопросам. Известно, что среди погибших – владелец фирмы, которая занималась пассажирскими перевозками.

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