Два человека погибли, один в реанимации: что известно о ДТП на М1 под Дзержинском

Новости Беларуси. Смертельное ДТП произошло 20 июля под Дзержинском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Смертельное ДТП произошло 20 июля под Дзержинском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На трассе М1 столкнулись сразу несколько автомобилей. Погибли два человека. На месте работают медики и спасатели. Движение здесь практически заблокировано. Затор растянулся на несколько километров в обе стороны.
Что стало причиной аварии, еще предстоит выяснить. По предварительной информации у грузовика во время движения лопнуло колесо, он опрокинулся на легковушку, в которой люди ехали на дачу. Они погибли, водитель большегруза в реанимации.