Два человека погибли, один в реанимации: что известно о ДТП на М1 под Дзержинском

На трассе М1 столкнулись сразу несколько автомобилей. Погибли два человека. На месте работают медики и спасатели. Движение здесь практически заблокировано. Затор растянулся на несколько километров в обе стороны.

Что стало причиной аварии, еще предстоит выяснить. По предварительной информации у грузовика во время движения лопнуло колесо, он опрокинулся на легковушку, в которой люди ехали на дачу. Они погибли, водитель большегруза в реанимации.