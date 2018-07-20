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Два человека погибли, один в реанимации: что известно о ДТП на М1 под Дзержинском

20 июля 2018 16:57
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Новости Беларуси. Смертельное ДТП произошло 20 июля под Дзержинском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два человека погибли, один в реанимации: что известно о ДТП на М1 под Дзержинском-1

На трассе М1 столкнулись сразу несколько автомобилей. Погибли два человека. На месте работают медики и спасатели. Движение здесь практически заблокировано. Затор растянулся на несколько километров в обе стороны.

Два человека погибли, один в реанимации: что известно о ДТП на М1 под Дзержинском-4

Что стало причиной аварии, еще предстоит выяснить. По предварительной информации у грузовика во время движения лопнуло колесо, он опрокинулся на легковушку, в которой люди ехали на дачу. Они погибли, водитель большегруза в реанимации.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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