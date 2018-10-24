Около 130 нарушений: водителя попавшей в ДТП под Воложином маршрутки дважды лишали прав

Новости Беларуси. 18 октября под Воложином маршрутное такси врезалось в бетонное ограждение. Ранее водитель микроавтобуса дважды лишался прав.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ УВД Гродненского облисполкома, за свой водительский стаж гражданин привлекался к ответственности за нарушение ПДД примерно 130 раз.

За последние два года мужчина допустил 30 нарушений, 27 из которых – превышение скорости. Также нарушителя дважды лишали права управления транспортными средствами.

Жуткая авария под Воложином: два человека погибли, 14 пострадали. Кадры с места трагедии

В ГАИ региона призывают пассажиров ставить в известность правоохранителей, если водители общественного транспорта превышают скорость или разговаривают за рулём.

Отмечается, что в Гродненской области за 2018 год зарегистрировано более 340 нарушений водителями автобусов и маршруток. Каждое третье нарушение – превышение скорости на трассе.

На прошлой неделе в Воложинском районе в ДТП с участием маршрутки погибли два человека, ещё 14 – пострадали. Всех пострадавших доставили в медучреждение.