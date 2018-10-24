В Пинском районе бесправник на Mitsubishi насмерть сбил велосипедиста

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 38-летний пинчанин без водительских прав ехал в сторону Иваново на Mitsubishi Montero.

Новости Беларуси. Ночью 24 октября в Пинском районе на трассе М10 бесправник на иномарке наехал на велосипедиста.

На 421 км дороги автомобиль сбил 42-летнего жителя Пинска, который двигался в попутном направлении на велосипеде «Аист». В результате наезда велосипедист погиб на месте.

По факту происшествия проводится проверка. Отмечается, что на велосипеде не было фар или фликеров.

Осенью 2018 года в Минске водителю легковушки удалось избежать столкновения с велосипедистом.