Врачи рассказали о состоянии пострадавших в жуткой аварии под Воложином

Новости Беларуси. Жуткая авария на гродненской трассе. Вечером 18 октября в Воложинском районе маршрутка врезалась в бетонную ограждение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Жуткая авария на гродненской трассе. Вечером 18 октября в Воложинском районе маршрутка врезалась в бетонную ограждение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В результате двое погибших и 14 человек в больнице. Несколько человек по-прежнему в тяжелом состоянии, находятся в реанимации.
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Авария произошла на участке с ограничением скорости движения до 50-ти километров в час. На видео, предоставленном ГАИ, видно, что он был освещен. Маршрутка наехала на бетонный забор разделительной полосы.
На месте погибла 66-летняя жительница Гродно, 71-летний мужчина умер позже в больнице. Благодаря оперативной и слаженной работе в первую очередь сотрудников ГАИ и скорой помощи удалось избежать больших жертв.
13 пассажиров, в том числе двое детей и водитель, получили травмы различной степени тяжести.
Андрей Мазуренко, заведующий лабораторией травматических повреждений РНПЦ травматологии и ортопедии:
Наш врач, травматолог-ортопед высшей категории, кандидат наук, сегодня выехал на место, туда. Для того, чтобы определиться, кому нужны хирургические вмешательства, а кого можно лечить, скажем, методом иммобилизации.
В целом состояние данных пострадавших тяжелое. Пациентов, которые к нам будут переведены после хирургического лечения, будет ждать достаточно длительный процесс восстановления.
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При необходимости пострадавших, находящихся в больницах Воложина и Молодечно, перевезут в РНПЦ травматологии и ортопедии. Госавтоинспекция рассматривает основную версию происшествия – превышение скорости. Возбуждено уголовное дело.