Врачи рассказали о состоянии пострадавших в жуткой аварии под Воложином

Новости Беларуси. Жуткая авария на гродненской трассе. Вечером 18 октября в Воложинском районе маршрутка врезалась в бетонную ограждение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В результате двое погибших и 14 человек в больнице. Несколько человек по-прежнему в тяжелом состоянии, находятся в реанимации.

Жуткая авария под Воложином: два человека погибли, 14 пострадали. Кадры с места трагедии

Авария произошла на участке с ограничением скорости движения до 50-ти километров в час. На видео, предоставленном ГАИ, видно, что он был освещен. Маршрутка наехала на бетонный забор разделительной полосы.