В Минске мужчина, угрожая пистолетом, требовал порезать лимон в магазине

Новости Беларуси. В Минске совершено особо злостное хулиганство с угрозой применения оружия.

По информации СК, устанавливаются обстоятельства инцидента, который произошел двадцатого октября.

Вечером к кассиру одного из минских магазинов обратился мужчина. Он попросил разрезать лимон, который купил ранее. Кассир в это время производила расчет других покупателей, поэтому женщина сказала, что пока не может этого сделать.

Затем 31-летний мужчина достал из кармана предмет, похожий на пистолет, направил его в сторону женщины и высказал при этом угрозу его применения.

Сотрудница магазина сообщила об этом охране. На место происшествия прибыли сотрудники милиции.

Мужчина был задержан. Он находился в нетрезвом состоянии. Ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 339 УК РБ «Хулиганство, совершенное с угрозой применения оружия» и применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Предварительно, предмет, который использовал мужчина, это пневматическое оружие.

Продолжается расследование.

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