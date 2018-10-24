В Минске мужчина, угрожая пистолетом, требовал порезать лимон в магазине

Новости Беларуси. В Минске совершено особо злостное хулиганство с угрозой применения оружия.
По информации СК, устанавливаются обстоятельства инцидента, который произошел двадцатого октября.
Вечером к кассиру одного из минских магазинов обратился мужчина. Он попросил разрезать лимон, который купил ранее. Кассир в это время производила расчет других покупателей, поэтому женщина сказала, что пока не может этого сделать.
Затем 31-летний мужчина достал из кармана предмет, похожий на пистолет, направил его в сторону женщины и высказал при этом угрозу его применения.
Сотрудница магазина сообщила об этом охране. На место происшествия прибыли сотрудники милиции.
Мужчина был задержан. Он находился в нетрезвом состоянии. Ранее не привлекался к уголовной ответственности.
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 339 УК РБ «Хулиганство, совершенное с угрозой применения оружия» и применена мера пресечения в виде домашнего ареста.
Предварительно, предмет, который использовал мужчина, это пневматическое оружие.
Продолжается расследование.
В августе нынешнего года в Гродно парень пытался познакомиться с девушкой.
Он стряхнул ей на голову пепел, облил водой и дал пощёчину – здесь подробнее.