Прямой эфир

Жуткая авария под Воложином: два человека погибли, 14 пострадали. Кадры с места трагедии

19 октября 2018 07:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Страшное ДТП произошло под Воложином: вечером 18 октября на трассе М-6 маршрутка врезалась в бетонное ограждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли два человека, 14 госпитализированы, в том числе двое детей – 5 и 11 лет.

Жуткая авария под Воложином: два человека погибли, 14 пострадали. Кадры с места трагедии-1

Жуткая авария под Воложином: два человека погибли, 14 пострадали. Кадры с места трагедии-3

Всех пострадавших направляли в Воложинскую районную больницу. Некоторые из них в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Как стало известно, четыре человека переведены в другие стационары. Трое – в Молодечно и одна женщина продолжит лечение в РНПЦ травматологии и ортопедии в Минске.

Всю последнюю информацию нам сообщил главный врач Воложинской центральной районной больницы.

Жуткая авария под Воложином: два человека погибли, 14 пострадали. Кадры с места трагедии-6

Павел Гончар, главный врач Воложинской центральной районной больницы:
Восемь человек в хирургическом отделении, двое – в реанимации. Состояние тех, кто в реанимации, тяжелое, но стабильное. Пациенты в сознании, общаются – скажем так, удовлетворительное.

Пациенты, которые в хирургическом отделении, в разной степени тяжести, но тоже все стабильные, все в сознании. Опасений за жизнь пациентов на данный момент нет.

Жуткая авария под Воложином: два человека погибли, 14 пострадали. Кадры с места трагедии-9

На участке, где произошла авария, ведется ремoнт. Во время столкновения он был освещен. Из-за работ скоростной режим для водителей ограничен до 50 км/час. Именно превышение максимально разрешенной скорости рассматривается как основная версия происшествия. Водитель маршрутки также находится в больнице. Известно, что в момент ДТП он был трезв.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

# Авария в Минской области # происшествия # Павел Гончар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Логойском районе столкнулись Scania и Mercedes. Одного из водителей зажало
19 октября 2018 07:54

В Логойском районе столкнулись Scania и Mercedes. Одного из водителей зажало

Напавший с ножом на АЗС в Витебске приговорён к 11 годам колонии
19 октября 2018 07:26

Напавший с ножом на АЗС в Витебске приговорён к 11 годам колонии

В ДТП под Воложином погибли два человека, ещё 14 – госпитализированы
19 октября 2018 06:39

В ДТП под Воложином погибли два человека, ещё 14 – госпитализированы