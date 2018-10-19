Жуткая авария под Воложином: два человека погибли, 14 пострадали. Кадры с места трагедии
Новости Беларуси. Страшное ДТП произошло под Воложином: вечером 18 октября на трассе М-6 маршрутка врезалась в бетонное ограждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли два человека, 14 госпитализированы, в том числе двое детей – 5 и 11 лет.
Всех пострадавших направляли в Воложинскую районную больницу. Некоторые из них в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Как стало известно, четыре человека переведены в другие стационары. Трое – в Молодечно и одна женщина продолжит лечение в РНПЦ травматологии и ортопедии в Минске.
Всю последнюю информацию нам сообщил главный врач Воложинской центральной районной больницы.
Павел Гончар, главный врач Воложинской центральной районной больницы:
Восемь человек в хирургическом отделении, двое – в реанимации. Состояние тех, кто в реанимации, тяжелое, но стабильное. Пациенты в сознании, общаются – скажем так, удовлетворительное.
Пациенты, которые в хирургическом отделении, в разной степени тяжести, но тоже все стабильные, все в сознании. Опасений за жизнь пациентов на данный момент нет.
На участке, где произошла авария, ведется ремoнт. Во время столкновения он был освещен. Из-за работ скоростной режим для водителей ограничен до 50 км/час. Именно превышение максимально разрешенной скорости рассматривается как основная версия происшествия. Водитель маршрутки также находится в больнице. Известно, что в момент ДТП он был трезв.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.