Ограбление банка в Любани. Преступники избили охранника и скрылись на инкассаторской машине

Новости Беларуси. Дерзкое ограбление банка в Любани. Двое в масках украли деньги, избили охранника и скрылись на инкассаторской машине. Сожженную машину грабителей позже нашли в 20 километрах от города, а вот преступников разыскивают уже сутки.

Громкое ограбление тихий городок Минской области буквально потрясло. Двое злоумышленников украли деньги, избили охранника и скрылись. О злополучном дне напоминают ленты ограждения.

О том, что попадут в «топ» сводок правоохранителей, жители Любани даже представить себе не могли. О случившемся узнали из дневных новостей. Слухи разлетелись быстро. Заговорили о тщательно спланированном преступлении.

Жители Любани:

Странно для нашего тихого городка. Шум подняли.

Скорее всего, или по наводке, или неместные. Наши не могли так сделать.

То, что случилось, для нашего городка это шок.

Светлана Ивановна на ближайшей к банку улице Ленина, скорее, гость. Отец женщины живет буквально через дом. Но в тот злополучный день в список предполагаемых свидетелей она все-таки попала. Помочь следствию и рада, да нечем.

Светлана Рудько, жительница Любани:

Я ничего не видела, потому что в огороде работала. Ничего не слышала и не видела. Даже на улицу не выходила.

Кроме нашей съемочной группы в ближайшие дома стучала и милиция. Жанна Сливец живет здесь не первый месяц. Говорит, соседи – люди пожилые. Некоторые и вовсе не выходят из своих домов.

Жанна Сливец, жительница Любани:

Сюда милиция приходила. Хозяин огород убирал. Приходили, спрашивали.

Выходной день, на часах примерно 17.05. Банк закрыт для посетителей. Привозят лишь выручку из соседних магазинов. Время злоумышленниками выбрано правильное. Охранника не спасли ни камеры видеонаблюдения, ни оружие, ни собственная осторожность. С переломами ребер и повреждениями мягких тканей он был доставлен в районную больницу. Сейчас мужчина в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В банке комментировать ситуацию отказались. Мол, руководства временно на месте нет.

Сегодня «громким делом» занимается Следственный комитет. Сожженным уже найден угнанный злоумышленниками инкассаторский автомобиль.

Павел Траулько, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:

Впоследствии инкассаторский автомобиль был обнаружен в лесном массиве примерно в 20 км от города Любань сожженным. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.