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В перестрелке в центре Белгорода погибло 5 человек

22 апреля 2013 14:26
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Новости России. Пять человек погибли при стрельбе в центре Белгорода. Несколько получили ранения. Один из пострадавших находится в реанимации. 

Неизвестный мужчина открыл беспорядочную стрельбу из охотничьего ружья прямо в помещении центрального универмага. На месте погибли трое работников. После этого преступник выбежал на улицу и там продолжил стрельбу.

Среди погибших, есть подросток - 14-летняя девочка. Личность преступника установлена. На поиски стрелка направлены специальные отряды полицейских, объявлен план-перехват, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Перестрелка

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