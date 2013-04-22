В перестрелке в центре Белгорода погибло 5 человек

Новости России. Пять человек погибли при стрельбе в центре Белгорода. Несколько получили ранения. Один из пострадавших находится в реанимации.

Неизвестный мужчина открыл беспорядочную стрельбу из охотничьего ружья прямо в помещении центрального универмага. На месте погибли трое работников. После этого преступник выбежал на улицу и там продолжил стрельбу.

Среди погибших, есть подросток - 14-летняя девочка. Личность преступника установлена. На поиски стрелка направлены специальные отряды полицейских, объявлен план-перехват, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.