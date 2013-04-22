В Гродненской области 52-летний мужчина стал первой жертвой весенних палов травы 2013 года

Новости Беларуси. Первая жертва весеннего пала травы. В Гродненской области погиб 52-летний мужчина. И это при том, что он всего лишь уснул на участке с тлеющей сигаретой в руке. Спасатели предупреждают, что апрель традиционно богат на подобные происшествия. Только в этом регионе за последнюю неделю отмечено более сотни случаев поджога сухой травы, которые, к счастью, не закончились трагедией.

Весть о ЧП в деревне Переганцы в миг разлетелась по всей округе. Сухая трава вспыхнула за околицей. Огонь подобрался вплотную к жилым домам. Предотвратить масштабное возгорание удалось только благодаря местному бригадиру. Мужчина первым увидел густой дым и бросился поднимать односельчан.

Леонид Гражинский, бригадир сельхозпредприятия «Совхоз Вороновский»:

Вышел с фермы, смотрю: дым. Побежал до деревни, сообщил людям. Подбежали 10 человек, оборвали ветки и потушили по кругу. Один, конечно, не потушил бы.

Когда дым рассеялся, сельчане обнаружили и предполагаемого виновника пожара. В эпицентре возгорания лежало обгоревшее тело местного жителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Соломевич, начальник Вороновского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

По прибытию к месту было установлено, что произошло горение около 200 кв. м сухой растительности. При осмотре места пожара был обнаружен труп мужчины 52 лет, местного жителя. По словам односельчан, данный гражданин любил выпить и утром его видели в подпитии.

Погибшего в деревне хорошо знали. Говорят, выпивал он часто, но никому проблем не доставлял.

Людмила Декан:

Человек был действительно добродушный. Он никогда никому ничего плохого не делал, на него жалобы не поступали, но злоупотреблял спиртными напитками. Злоупотреблял и тихонько сидел дома.

На месте трагедии мужчина часто отдыхал. Этот «пикник» под открытым небом стал для него последним. В 2012 году, говорят сельчане, он выжигал за деревней старую траву. Что привело к трагедии на этот раз (поджог или неосторожное обращение с огнем), выясняют следователи.

Пожароопасная ситуация в регионе накалилась до предела. Еще день назад здесь нельзя было пройти без резиновых сапог. Но буквально за считанные часы трава настолько высохла, что вспыхнула как спичка.

Такие особенности нынешней весны не учла и жительница Слонимского района. Собрав во дворе мусор, она его просто подожгла. Оставив костер без присмотра, хозяйка отправилась готовить обед. Заподозрила неладное только тогда, когда дым окутал весь дом. Сама женщина не пострадала. А вот деревянное здание едва не сгорело дотла.

Спасатели предупреждают: сжигание сухой травы может повлечь серьезные штрафные санкции. Но это ничто по сравнению с возможностью лишиться жилья или даже жизни.