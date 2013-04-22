Забастовка работников авиакомпании «Люфтганза»: отменены рейсы по всей Европе, в том числе и в Беларуси

Новости Германии. Забастовка сотрудников одного из крупнейших авиаперевозчиков мира, германской «Люфтганзы», испортила планы не только европейских, но и белорусских путешественников. 22 апреля были отменены фактически все рейсы, в том числе и в белорусскую столицу, а также два вылета из Минска.

По-немецки точно на работу не вышли сотрудники наземных служб. Они добиваются повышения зарплаты и улучшения условий труда. На уступки протестующие идти не собираются и называют свою акцию предупредительной. Такая принципиальность сказывается не только на убытках самой компании, но и на многочисленных туристах, которым приходится либо выбирать другие маршруты, либо ночевать в аэропортах в ожидании завтрашних рейсов.

В суд на перевозчика, по немецким законам, пассажиры подать не смогут, ведь официально это форс-мажорные обстоятельства.

Станислав Щепановски, пассажир:

Я нисколько не сочувствую бастующим. Я лечу в Сиэтл, а рейс отменили.

Карстен Хоффман, пассажир:

Я считаю, что нельзя забывать про тысячи пассажиров из-за повышения зарплат на 5%. Сейчас даже стойки, на которых можно перебронировать билеты, закрыты. Это ужасно.

Инго Кронсфот, представитель профсоюза работников авиакомпании «Lufthansa»:

Мы в ожидании переговоров с руководством авиакомпании. Если они состоятся, то мы рассмотрим дальнейшие меры.

Штефан Лауэр, член совета директоров авиакомпании «Lufthansa»:

Я думаю, то, что происходит сегодня, имеет совсем другой фон. Это классический удар против имиджа «Люфтганзы».

Авиакомпания «Люфтганза» рекомендовала пассажирам заранее узнавать о статусе рейсов. А тем, кто купил билеты на аннулированные перелеты, обещают бесплатно переброниронировать их на другую дату. Также путешественники могут сдать билеты и получить деньги обратно.

Это уже не первый случай недопонимания профсоюзов и германского авиаперевозчика. Протесты в сентябре 2012 года привели к многомиллионным убыткам, из-за чего тогда подорожали билеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.