Очередное зверское убийство в Речице. 19-летнюю девушку убил молодой человек

Новости Беларуси. Тело 19-летней Алеси вчера утром обнаружил сторож Дома творчества молодежи.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси (в комментарии «Комсомольской правде»):

На теле убитой обнаружены множественные насильственные повреждения. В тот же день задержали подозреваемого – 19-летнего ранее неоднократно судимого жителя Речицы, который был знаком с девушкой. Сейчас с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявления обвинения. Точные причины смерти девушки устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело за «убийство с особой жестокостью», максимальное наказание по которому – смертная казнь.

«Хочу дочку и сыночка», – написала девушка на своей странице в социальной сети накануне трагедии. В статусе Алеси запись: «Жизнь прекрасна».

Это второе зверское убийство в Речице за прошедшее лето. Тело 23-летней Лили обнаружили 26 июня в лесном массиве вблизи райцентра. Накануне в РОВД обратилась мать, встревоженная отсутствием дочери, ведь Лиля всегда была исполнительным ребёнком, никогда не давала и повода для беспокойства. Убийцей оказался бывший парень девушки, 23-летний студент Мозырского государственного педагогического университета. Более того, молодые люди учились на одном курсе. Незадолго до смерти Лили они расстались. Правда, молодой человек оказался настойчивым: не оставлял надежду восстановить отношения. Для этого в минувший понедельник он позвонил девушке с просьбой о встрече.

На прошлой неделе подробности убийства 27-летней спортсменки шокировали общественность. Девушку искали днями, помогали десятки добровольцев, поисковые отряды и сотни пользователей социальных сетей. Ее фотографии были расклеены по всему Минску. Спустя неделю выяснилось, что бывший муж задушил Анну и расчленил её тело. Останки в нескольких полиэтиленовых пакетах извлекли из Цнянского водохранилища. Кстати, именно он, бывший муж и обратился с заявлением о пропаже Анны на третьи сутки после её пропажи (смотрите видео).