В Минске пропала 15-летняя Ирина Осипова. Поиски продолжаются третьи сутки

Новости Беларуси. Пропала без вести. В столице третьи сутки милиция, спасатели и добровольцы ищут молодую девушку. 15-летняя Ирина Осипова, проживающая на улице Космонавтов, ушла из дома в понедельник и до сих пор не вернулась, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Приметы разыскиваемой: рост 167 сантиметров, худощавого телосложения, волосы длинные, каштанового цвета. В левом ухе три прокола с серьгами. Ко всем, кто что-либо видел или знает, просьба позвонить по телефонам: +375-33-666-856, +375-33-666-033 или 102.

Елена Осипова, мать пропавшей девушки:

Наша семья разыскивает нашу дочь Осипову Ирину Дмитриевну 28 апреля 1998 года рождения, которая 26 августа в промежуток между 14 и 18 часами вышла из дому и по сегодняшний день местонахождение ее неизвестно. Если вам известна хоть какая-нибудь информация, пожалуйста, свяжитесь по указанным телефонам или сообщите в службу 102.