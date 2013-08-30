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Центральная часть Португалии охвачена лесными пожарами. Тысячи спасателей не могут справиться с огнём

30 августа 2013 08:09
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Новости Португалии. Центральная часть Португалии охвачена огнем. С очагами возгорания не могут справится тысячи спасателей и сотни единиц техники. В тушении также задействованы самолёты-амфибии.

В ряде случаев огонь вплотную подошёл к населенным пунктам. Самая сложная ситуация в  Национальном парке, в 150 километрах от столицы. Несмотря на усилия  там огонь успел окружить уже 6 деревень. Сгорело несколько десятков домов. Из опасных зон эвакуируют население, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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