Очередное аномальное явление в небе над Челябинском. Жители приняли облака за техногенную катастрофу

Новости России. В ночь с субботы на воскресенье жители Челябинска стали свидетелями редкого природного явления. В какой-то момент небо над городом стало переливаться всеми цветами радуги. Аномальное явление наблюдали жители Челябинска, Саратова, Казани.

Чуть позже специалисты пояснили: явление, которое наблюдали жители Челябинска – так называемые серебристые облака, которые образуются в мезосфере на высоте около 80-90 километров, и видны только тогда, когда освещены солнцем из-за горизонта, в то время как более низкие слои атмосферы находятся в земной тени.

Владимир Сурдин, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга (в интервью «Русской службе новостей»):

То, что жители Южного Урала наблюдали ночью 16 июня, довольно редкое атмосферное явление. Ученые называют их серебристыми облаками, по латыни - Noctilucent clouds (ночные святящиеся облака). Видны они бывают именно в этих широтах – широта Москвы, Челябинска от 45 до 60° градусов к северу от экватора. Точная природа этого явления не до конца ясна. Это очень высокие облака, они образуются на высоте 80-90 км. По-видимому, состоят из кристаллов льда. Но откуда на такой огромной высоте в стратосфере пары воды? И что служит источником кристаллизации? Возможно, это часть метеоритных частиц, которые разрушаются в верхних слоях атмосферы. Может быть, частично, это пепел от мощных вулканических извержений.



Челябинцы перепугались ни на шутку. Кто-то в необычном явлении разглядел северное сияние, а кто-то стал говорить о пришествии инопланетян и конце света, который обещали ещё в декабре.

Серебристые облака, со слов эксперта, вполне характерны для Челябинска, а также Москвы, где подобное явление можно наблюдать примерно раз в четыре года. Увидеть такие облака можно ночью, когда солнце ушло за горизонт, но его лучи освещают верхние слои атмосферы.

Напомним, 15 февраля в Челябинске упал метеорит. От взрывов во многих домах были выбиты стекла, сто человек оказались в больнице (смотрите видео).