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В Минске рабочие повредили газопровод во время прокладки электрокабеля

15 июня 2013 14:30
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Новости Беларуси. ЧП в Минске произошло накануне вечером. В Московском районе рабочие повредили газопровод. Сообщение о запахе газа по улице Железнодорожной поступило в МЧС в 17 часов.

Как позже было установлено, трубу, залегающую на глубине 3 метров, повредили во время прокладки электрокабеля. Для ликвидации аварии от газоснабжения отключили несколько предприятий. Однако, по словам специалистов, на техпроцесс это не повлияло.

К полуночи подача газа была восстановлена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Аварии # Электроснабжение

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