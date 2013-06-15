В Минске рабочие повредили газопровод во время прокладки электрокабеля

Новости Беларуси. ЧП в Минске произошло накануне вечером. В Московском районе рабочие повредили газопровод. Сообщение о запахе газа по улице Железнодорожной поступило в МЧС в 17 часов.

Как позже было установлено, трубу, залегающую на глубине 3 метров, повредили во время прокладки электрокабеля. Для ликвидации аварии от газоснабжения отключили несколько предприятий. Однако, по словам специалистов, на техпроцесс это не повлияло.

К полуночи подача газа была восстановлена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.