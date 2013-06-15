Крупный пожар в Минске - в огне погибла 23-летняя девушка

Новости Беларуси. Крупный пожар в Минске. Сегодня утром сгорел частный двухэтажный дом. В огне погибла 23-летняя девушка.

К моменту прибытия спасателей коттедж уже вовсю полыхал. В нем проживало две семьи. Жильцы одной из квартир спаслись из горящего помещения самостоятельно. Кроме того, они вытащили из огня еще и соседку.

Женщина с ожогами третьей степени доставлена в больницу. А вот спасти ее дочь, к сожалению, не удалось. Причина пожара сейчас устанавливается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.